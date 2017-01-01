В Новой Каледонии прошел референдум о независимости от Франции

На референдуме большинство избирателей французской заморской территории Новая Каледония высказались против независимости.

Активность на референдуме была очень высокой Getty Images

На референдуме во французском заморском владении Новая Каледония значительное большинство избирателей, как и ожидалось, высказалось против независимости от Франции. Об этом сообщают в воскресенье, 4 ноября, местные СМИ со ссылкой на предварительные данные.

Читай также: Референдум в Македонии могут признать несостоявшимся По результатам подсчета 95% избирательных бюллетеней, против независимости от Франции высказались 56,8 процента участников референдума. По результатам подсчета 95% избирательных бюллетеней, против независимости от Франции высказались 56,8 процента участников референдума.

Активность избирателей на референдуме была весьма высокой: в голосовании приняли участие почти 81% избирателей, сообщает телевидение Новой Каледонии.

Новая Каледония, расположенная в Тихом океане, имеет статус особого административно-территориального образования Франции. Население этой территории составляет около 270 тысяч человек.

Новая Каледония принадлежит Франции с 1853 года и до сих пор имеет важное геостратегическое значение для Парижа. Кроме того, в Новой Каледонии находится четверть мировых запасов никеля - важного сырья для производства электроники.

Ранее стало известно, что лидер правительства Каталонии Ким Торра возобновит кампанию по отделению региона от Испании.

Источник: Русская служба DW