При ДТП в Израиле погибли шесть человек

Спасателям пришлось извлекать пассажиров искореженного фургона с помощью специальных средств.

В Израиле случилось ДТП при участии грузовика и микроавтобуса, в котором погибли шесть человек, еще пять получили ранения. Как сообщает The Jerusalem Post, авария произошла утром в воскресенье, 4 ноября, на шоссе № 90 в Иорданской долине, недалеко от Мертвого моря.

Как пишет издание, грузовик столкнулся с микроавтобусом, однако официальная версия ДТП еще не озвучена.

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Спасателям пришлось извлекать пассажиров искореженного фургона с помощью спецсредств. Все пострадавшие были доставлены в больницы вертолетом. Состояние одного из них врачи оценивают, как крайне тяжелое.

Сам водитель грузовика в госпитализации не нуждался. После того, как мужчину осмотрели медики, его взяли под стражу полицейские.

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