В Швеции произошла стрельба: семь раненых
Еще 12 человек были задержаны в ходе стрельбы, вероятно связанной с членами байкерского клуба Ангелы ада.
В шведском Гетеборге в результате стрельбы пострадали семь человек, еще 12 были задержаны. Как сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, стрельба, вероятно, связана с членами байкерского клуба Ангелы ада.
Читай также: В Черкассах произошла стрельбаСообщается, что полицейские патрули вечером 3 ноября были вызваны в небольшой промышленный город Мёльнлюкке к юго-востоку от Гетеборга, где они обнаружили несколько раненых после стрельбы за пределами развлекательного заведения, где проходила вечеринка.
Полиция заявила, что пока не ясно, какие события привели к стрельбе. Инцидент расследуется как покушение на убийство.
Согласно информации издания Goteborgs-Posten, несколько раненых имеют связи с байкерским клубом Ангелы ада, который обвиняют в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым.
Ранее сообщалось, что один из раненых в результате стрельбы в студии йоги американского города Таллахасси (штат Флорида) скончался.
Эта же новость на Корреспондент