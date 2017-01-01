В Швеции произошла стрельба: семь раненых

Еще 12 человек были задержаны в ходе стрельбы, вероятно связанной с членами байкерского клуба Ангелы ада.

В шведском Гетеборге в результате стрельбы пострадали семь человек, еще 12 были задержаны. Как сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, стрельба, вероятно, связана с членами байкерского клуба Ангелы ада.

Читай также: В Черкассах произошла стрельба Сообщается, что полицейские патрули вечером 3 ноября были вызваны в небольшой промышленный город Мёльнлюкке к юго-востоку от Гетеборга, где они обнаружили несколько раненых после стрельбы за пределами развлекательного заведения, где проходила вечеринка. Сообщается, что полицейские патрули вечером 3 ноября были вызваны в небольшой промышленный город Мёльнлюкке к юго-востоку от Гетеборга, где они обнаружили несколько раненых после стрельбы за пределами развлекательного заведения, где проходила вечеринка.

Полиция заявила, что пока не ясно, какие события привели к стрельбе. Инцидент расследуется как покушение на убийство.

Согласно информации издания Goteborgs-Posten, несколько раненых имеют связи с байкерским клубом Ангелы ада, который обвиняют в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым.

Ранее сообщалось, что один из раненых в результате стрельбы в студии йоги американского города Таллахасси (штат Флорида) скончался.