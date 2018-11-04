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В Кабуле погиб мэр американского города

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Брент Тейлор, офицер Национальной гвардии штата Юта, ранее отслужил два срока в Ираке и еще один срок - в Афганистане.
Брент Тейлор
Брент Тейлор
twitter.com/standardex

Во время "внутренней атаки" в столице Афганистана Кабуле погиб мэр американского города Северный Огден (штат Юта) Брент Тейлор. Как сообщает CBS News, 39-летний Брент Тейлор умер в субботу, 3 ноября.

Отмечается, что в результате нападения получил ранение еще один военнослужащий США. Мэр города Северный Огден проходил в Афганистане службу как военнослужащий Национальной гвардии США.

Ранее бригадный генерал армии США Джеффри Смайли получил ранение во время атаки боевиков радикального движения Талибан на офис губернатора афганской провинции Кандагар.

 

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Теги: Афганистан, США, смерть, мэр, Талибан, военные, Кабул, война в афганистане
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Источник: korrespondent.net

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