Берлин представил план по глобальному разоружению

Хайко Мас заявил, что Россия отказывается убедительно опровергнуть обвинения в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Для сохранения мира в Европе необходимо переосмыслить политику разоружения и контроля над вооружениями, считает министр иностранных дел Германии Хайко Мас. В гостевом комментарии, опубликованном на сайте журнала Der Spiegel, Мас предостерег от разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и предложил четыре пункта, которые, по его мнению, необходимо учесть при глобальном разоружении.

"Быстрый успех не гарантирован…, но мир и безопасность мы создаем не во взаимном противодействии, а сообща", - отметил Мас, подчеркнув, что Германия будет настойчиво выступать за разоружение, так как "только таким образом может быть остановлена дальнейшая глобальная гонка вооружений".

Во-первых, по мнению Маса, необходимо "наконец наладить между американцами, европейцами и россиянами серьезное взаимодействие, учитывающее риски, которые для всех нас создают новые системы оружия и неполноценная архитектура контроля над вооружениями". Во-вторых, Германия представит предложения для всеобъемлющего и прозрачного механизма по контролю, а также будет содействовать дискуссии о таком своде правил на международном уровне.

В-третьих, Мас назвал справедливым утверждение США о том, что наращивание военного потенциала Китая не способствовало созданию атмосферы доверия. Министр пообещал использовать переговоры, которые он планирует провести в Пекине в ближайшие дни, для того, чтобы "добиться большей прозрачности и более строгого контроля над вооружениями".

В-четвертых, Мас отметил необходимость следить за тем, чтобы контроль над вооружениями шел в ногу с техническим прогрессом. "Если мы не будем действовать на упреждение, фантастика превратиться в смертельно опасную реальность", - предупредил дипломат, отметив, что, в частности, речь идет о самоуправляемых боевых системах.

Германия запустила в рамках ООН инициативу по запрету такого оружия и намерена способствовать созданию механизма правил для контролю за ним на международной конференции, которая пройдет в Берлине в 2019 году.

Ранее сообщалось, что на американскую авиабазу в Германии Рамштайн доставлена самая крупная партия боеприпасов и снаряжения в XXI веке.

Источник: Русская служба DW

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