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Крушение Boeing в Индонезии: на сушу подняты 105 тел

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Васти Индонезии на три дня продолжили поиск жертв в результате падения самолета авиакомпании Lion Air в Яванском море.
Спасательная операция в Индонезии
Спасательная операция в Индонезии
twitter.com/UkrZaKordonom

В Индонезии спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы Boeing 737. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 4 ноября.

Как сообщается, власти Индонезии на три дня продолжили поиск жертв в результате падения самолета авиакомпании Lion Air в Яванском море, а также его второго бортового самописца. Такое решение было принято на основе результатов анализа места аварии, который показал, что многие тела остаются на дне моря.

Отмечается, что в настоящее время спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы, но из-за того, что все останки сильно повреждены, из них было идентифицировано лишь 14.

Ранее сообщалось, что во время поисковой операции на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air погиб дайвер

 

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Теги: авиакатастрофа, смерть, самолет, Boeing, Индонезия, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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