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Лукашенко обещал ответить на размещение базы США в Польше

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Если США разместят в Польше свою военную базу, Минск и Москва будут вынуждены противодействовать, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ответной реакцией в том случае, если в Польше будет размещена военная база США. "Я министру иностранных дел (Польши) сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы", - заявил Лукашенко в ходе рабочей поездки в поселок Болбасово в Оршанском районе.

"В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать, - продолжил президент. - Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать".

Ранее во время визита в Вашингтон президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна считает целесообразным разместить на своей территории постоянную военную базу США.

Штаты окружают Россию кольцом ПРО - Минобороны РФ

До этого Минобороны в Варшаве предлагало выделить на "постоянное присутствие США" в Польше стране от 1,5 до 2 млрд долларов. В первую очередь обсуждалась возможность размещения бронетанковой дивизии войск США.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: ПРО США в Европе, Польша, США, Беларусь, Лукашенко, Александр Лукашенко, ПРО США, военная база, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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