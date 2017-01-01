В Канаде столкнулись два самолета, есть жертвы

В результате авиакатастрофы погиб один человек. О числе людей на борту самолетов и числе пострадавших не сообщается.

Один из самолетов был перенаправлен в международный аэропорт Оттавы, где совершил благополучную посадку Radio-Canada

В небе над канадской деревней Карп в 30 км от столицы Канады Оттавы столкнулись два небольших самолета – погиб один человек. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на данные местной полиции в воскресенье, 4 ноября.

Инцидент произошел около 10.11 по местному времени. Один из самолетов после столкновения потерпел крушение возле McGee Side Road. Другой самолет был перенаправлен в международный аэропорт Оттавы, где совершил благополучную посадку.

О числе людей на борту самолетов и числе пострадавших не сообщается. Полиция закрыла участок дороги, в районе которой произошел инцидент. На месте происшествия прибыли спасатели и полиция Оттавы. В ближайшее время ожидается прибытие следователей.

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