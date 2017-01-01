Мощное землетрясение произошло в Японии

Очаг землетрясения магнитудой 5,9 залегал на глубине 10 км. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.



Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье, 4 ноября, в северной части Японии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.



Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока нет.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet