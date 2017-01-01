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Мощное землетрясение произошло в Японии

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Очаг землетрясения магнитудой 5,9 залегал на глубине 10 км. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Япония сотряслась от землетрясения
Япония сотряслась от землетрясения
Getty Images

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье, 4 ноября, в северной части Японии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
 
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока нет.
 
Ранее сообщалось, что у берегов Греции в Ионическом море произошло три землетрясения в течение получаса. Кроме того, на Филиппинах произошло мощное землетрясение.

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Теги: Япония, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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