Мощное землетрясение произошло в Японии
Очаг землетрясения магнитудой 5,9 залегал на глубине 10 км. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье, 4 ноября, в северной части Японии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока нет.
Ранее сообщалось, что у берегов Греции в Ионическом море произошло три землетрясения в течение получаса. Кроме того, на Филиппинах произошло мощное землетрясение.
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