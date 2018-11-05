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Канадец выиграл в лотерею более семи миллионов долларов

Комментариев: 1
Счастливчик купил билет в канадском городе Лондон и выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов.
Житель Канады выиграл в лотерею 7,3 млн долларов
Житель Канады выиграл в лотерею 7,3 млн долларов
Getty Images

Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов, сообщает Global News.
 
По данным телеканала, счастливчик купил билет в канадском городе Лондон. Второй выигрышный билет на сумму 190 тысяч долларов был продан через интернет.
 

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Теги: Канада, лотерея, выигрыш
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
слава    05.11.2018, 00:32
Оценка:  0
слава
наверно,у Ляшко консультировался
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