Канадец выиграл в лотерею более семи миллионов долларов

Счастливчик купил билет в канадском городе Лондон и выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов.



Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов, сообщает

Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов, сообщает Global News

По данным телеканала, счастливчик купил билет в канадском городе Лондон. Второй выигрышный билет на сумму 190 тысяч долларов был продан через интернет.



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