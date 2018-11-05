Канадец выиграл в лотерею более семи миллионов долларов
Счастливчик купил билет в канадском городе Лондон и выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов.
Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов, сообщает Global News.
По данным телеканала, счастливчик купил билет в канадском городе Лондон. Второй выигрышный билет на сумму 190 тысяч долларов был продан через интернет.
Напомним, ранее два жителя Канады выиграли в лотерею 5,4 миллиона долларов, а канадец-именинник сорвал миллионный джекпот в день выхода на пенсию.
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