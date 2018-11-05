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США призвали наказать виновных в убийстве Гандзюк

Комментариев: 1
Соединенные Штаты призвали украинскую власть привлечь ответственности заказчиков и исполнителей убийства Екатерины Гандзюк.
Посольство США в Украине призвало наказать виновных в убийстве Гандзюк
Посольство США в Украине призвало наказать виновных в убийстве Гандзюк
facebook com/uakateryna


Посольство США в Украине призывает власти наказать исполнителей и заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщает диппредставительство в Twitter.

Посол США в Украине Мари Йованович выразила соболезнования семье покойной от имени правительства и народа США.

"Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков", – заявила она.

Напомним, активистка, сотрудница Херсонской мэрии Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице 4 ноября. В ряде городов Украина прошли митинги-реквиемы, посвященные Гандзюк

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Теги: США, убийство, посольство США, Мари Йованович, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Армата    05.11.2018, 01:27
Оценка:  0
Армата
Конечно мнение США очень важно, но есть проблема подозреваемые(те кто арестованы) ВСЕ - то-же, как-бы активисты, при этом участники АТО на Донбассе. Из Цензор.Нет слова зам. министра МВД - "Группой нападения на Гандзюк руководил ветеран АТО, использовавший своих младших побратимов, - Аброськин."
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