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Госсекретарь США выдвинул ультиматум Евросоюзу

Комментариев: 1
Компаниям ЕС не будет позволено вести бизнес одновременно и с США, и с Ираном, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Госсекретарь США Майк Помпео поставил ЕС ультиматум
Госсекретарь США Майк Помпео поставил ЕС ультиматум


Соединенные Штаты Америки не позволят Европейскому Союзу вести бизнес "на два фронта" – и с Ираном, и с США. Об этом заявил американский государственный секретарь Майк Помпео, передает Fox News.

"Европейским компаниям не будет позволено вести бизнес одновременно и с США, и с Ираном", – подчеркнул он.

Напомним, 2 ноября США объявили о восстановлении всех санкций, снятых с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года.

Ранее меры США против Ирана действовали до заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий. В мае 2018 года США вышли из соглашения и объявили о возвращении старых санкций и введении новых. 

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Теги: США, ЕС, Иран, санкции, ультиматум
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
flacon9havi    05.11.2018, 01:12
Оценка:  -1
flacon9havi
Це і є слабкість Європи: нестримне бажання сидіти водночас на двох стільцях.
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