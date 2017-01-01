США и Южная Корея возобновили морские учения

Военно-морские силы Южной Кореи и США 5 ноября начнут двухнедельные учения в районе порта Пхохан.



Соединенные Штаты Америки и Южная Корея решили возобновить совместные морские учения, сообщает агентство

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея решили возобновить совместные морские учения, сообщает агентство Yonhap

В понедельник, 5 ноября, военно-морские силы Южной Кореи и США начнут двухнедельные учения в районе порта Пхохан. В учениях примут участие около 500 военнослужащих.



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