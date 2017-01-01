Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США и Южная Корея возобновили морские учения

Комментариев: 0
Военно-морские силы Южной Кореи и США 5 ноября начнут двухнедельные учения в районе порта Пхохан.
Военные учения Южной Кореи и США
Военные учения Южной Кореи и США
АР

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея решили возобновить совместные морские учения, сообщает агентство Yonhap.
 
В понедельник, 5 ноября, военно-морские силы Южной Кореи и США начнут двухнедельные учения в районе порта Пхохан. В учениях примут участие около 500 военнослужащих.
 
Совместные военные учения США и Южной Кореи не проводились полгода, после того, как президента США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Тогда Пхеньян согласился на проведение денуклеаризации, а США решили отменить учения с Южной Кореей, которые воспринимались в КНДР в качестве угрозы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Южная Корея, КНДР, Военные учения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь