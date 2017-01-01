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Разгул стихии в Италии: число жертв достигло 30

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Среди погибших в результате непогоды семья из девяти человек. Троим членам этой семьи удалось спастись.
Число жертв непогоды в Италии увеличилось до 30 человек
Число жертв непогоды в Италии увеличилось до 30 человек

До 30 человек выросло число погибших в результате наводнений в Италии, сообщают местные СМИ.
 
На Сицилии были обнаружены тела девяти членов одной семьи, включая детей одного, двух и 15 лет. Их дом был снесен разбившейся рекой, троим удалось спастись, забравшись на дерево. 
 
Напомним, непогода обрушилась на многие районы Италии 28 октября. На Сицилии от наводнения погибли 12 человек.

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Теги: Италия, наводнение, жертвы, непогода
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Источник: korrespondent.net

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