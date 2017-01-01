Разгул стихии в Италии: число жертв достигло 30

Среди погибших в результате непогоды семья из девяти человек. Троим членам этой семьи удалось спастись.

Число жертв непогоды в Италии увеличилось до 30 человек



До 30 человек выросло число погибших в результате наводнений в Италии, сообщают местные СМИ.



На Сицилии были обнаружены тела девяти членов одной семьи, включая детей одного, двух и 15 лет. Их дом был снесен разбившейся рекой, троим удалось спастись, забравшись на дерево.



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