В США разбился легкомоторный самолет: есть жертвы
Авиакатастрофа произошла в американском штате Виргиния. В результате крушения погиб пилот самолета.
В американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек, сообщает CBS News.
Авиакатастрофа произошла в округе Луиза. При крушении погиб пилот самолета. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в Италии разбился легкомоторный самолет, в результате аварии два человека погибли. В Нью-Йорке также произошло крушение небольшого самолета.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент