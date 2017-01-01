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В США разбился легкомоторный самолет: есть жертвы

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Авиакатастрофа произошла в американском штате Виргиния. В результате крушения погиб пилот самолета.
Легкомоторный самолет упал в США
Легкомоторный самолет упал в США
скриншот з відео

В американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек, сообщает CBS News.
 
Авиакатастрофа произошла в округе Луиза. При крушении погиб пилот самолета. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
 
Напомним, ранее в Италии разбился легкомоторный самолет, в результате аварии два человека погибли. В Нью-Йорке также произошло крушение небольшого самолета.

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, крушение
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Источник: korrespondent.net

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