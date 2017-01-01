В США разбился легкомоторный самолет: есть жертвы

Авиакатастрофа произошла в американском штате Виргиния. В результате крушения погиб пилот самолета.



В американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек, сообщает

В американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек, сообщает CBS News

Авиакатастрофа произошла в округе Луиза. При крушении погиб пилот самолета. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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