В Египте могут запретить ношение никаба
Власти Египта в целях безопасности хотят запретить ношение в общественных местах никаба, полностью закрывающего лицо.
В Египте разрабатывают законопроект о запрете на ношение в общественных местах никаба – головного убора, полностью закрывающего лицо и оставляющего лишь прорези для глаз, сообщает Egypt Independent.
Для нарушителей предлагается установить штраф в 1000 египетских фунтов (56 долларов), а при повторном нарушении – увеличить сумму вдвое.
По словам авторов инициативы, одной из причин для запрета никабовстали "возникающие проблемы в сфере безопасности".
Также сторонники запрета на ношение головного убора ссылаются на положительный опыт Алжира, где подобный закон был принят месяц назад из-за того, что подобные элементы одежды мешают идентификации личности.
Напомним, в прошлом году в Австрии запретили носить паранджу и никаб в общественных местах. В августе текущего года в Дании впервые оштрафовали женщину за ношение никаба.
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