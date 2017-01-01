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В Египте могут запретить ношение никаба

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Власти Египта в целях безопасности хотят запретить ношение в общественных местах никаба, полностью закрывающего лицо.
В Египте задумались о запрете на ношение никаба
В Египте задумались о запрете на ношение никаба

В Египте разрабатывают законопроект о запрете на ношение в общественных местах никаба – головного убора, полностью закрывающего лицо и оставляющего лишь прорези для глаз, сообщает Egypt Independent
 
Для нарушителей предлагается установить штраф в 1000 египетских фунтов (56 долларов), а при повторном нарушении – увеличить сумму вдвое.
 
По словам авторов инициативы, одной из причин для запрета никабовстали "возникающие проблемы в сфере безопасности". 
 
Также сторонники запрета на ношение головного убора ссылаются на положительный опыт Алжира, где подобный закон был принят месяц назад из-за того, что подобные элементы одежды мешают идентификации личности.
 
Напомним, в прошлом году в Австрии запретили носить паранджу и никаб в общественных местах. В августе текущего года в Дании впервые оштрафовали женщину за ношение никаба.

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Теги: Египет, женщины, одежда, запрет, мусульмане
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Источник: korrespondent.net

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