В Польше из-за вспышки кори заболел украинец
В Польше зафиксирован рост заболевания корью, один из больных - гражданин Украины. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщило Польское радио.
В частности, министр здравоохранения соседней страны Лукаш Шумовский сообщил, что "с 31 октября в центральной Польше зарегистрировано 17 случаев заболевания корью, в том числе детей".
"Один из больных - гражданин Украины, где, по официальным данным, с начала года заболели более 35 тыс. человек", - говорится в сообщении.
По словам Шумовского, в Польше ситуация с корью находится под контролем.
Как отмечается, благодаря высокому уровню вакцинации от кори стране не грозит эпидемия этого заболевания. Шумовский напомнил, что прививки от кори, также как и ряда других заболеваний, в Польше являются обязательными.
Глава ведомства здравоохранения также подтвердил, что правительством обсуждается возможность введения обязательных прививок от кори для граждан стран, не являющихся членами ЕС.
Напомним, количество случаев заболеваемости корью в Украине за январь-сентябрь 2018 года возросло в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Также сообщалось, что в Мукачево от кори умер 12-летний мальчик из села Страбичево.
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