ДТП с автобусом в Польше: украинцы не пострадали

Среди пострадавших в аварии двухэтажного автобуса вблизи города Бохня в Польше граждан Украины нет, заверили в МИД.

В ДТП автобуса в Польше украинцы не пострадали pixabay.com/Creative Commons Public Domain CC0

Граждан Украины нет среди пострадавших в аварии возле города Бохня в южной Польше двухэтажного автобуса, который называли украинским. Об этом со ссылкой на данные консула в Кракове сообщает в понедельник, 5 ноября, Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше недалеко от города Бохня", - говорится в сообщении.

Ранее польские СМИ сообщали, что украинский двухэтажный автобус попал в аварию у Бохни в Польше. Семерым раненым, в том числе двум детям и беременной женщине, оказали помощь на месте, а затем их доставили в больницу.

Накануне в Польше грузовик насмерть сбил 38-летнего гражданина Украины. А до этого в польском городе Лодзь в результате ДТП в среду погибла 21-летняя студентка из Украины.

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