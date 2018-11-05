В США ввели в действие строжайший режим санкций против Ирана

В понедельник вступили в силу американские санкции, которые наложили на Иран.

Администрация Трампа вводит в производство очередной пакет санкций против Ирана, который касается экономики республики.

Об этом сообщает BBC.

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“Санкции против Ирана очень суровы. Это самые жесткие санкции, которые мы когда-либо вводили. И мы посмотрим, что будет с Ираном, но говорю вам, им не слишком хорошо“ - заявил президент США Дональд Трамп.

Новый пакет санкций касается экспорта нефти, международных перевозок и банковских секторов.

Теперь в санкционном списке США более 700 иранцев, компаний, морских и воздушных судов, также крупнейшие банки и компании по экспорту нефти.

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Однако США сделала исключения для восьми стран, которые и дальше могут доставлять иранскую нефть. Официально Вашингтон не называет эти страны, но по данным СМИ, речь идет, об Италии, Индии, Японии, Южной Корее, Турции и Китае.

В мае президент Америки объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о возобновлении всех санкций против Ирана. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые затронут экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цель довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани обвинил США в намерении создать хаос и беспорядки в стране.



Также, представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили заявил, что цены на нефть вернутся к отметке в 100 долларов за баррель из-за действий президента США Дональда Трампа.