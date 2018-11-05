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В Японии число детских самоубийств побило 30-летний рекорд

Комментариев: 2
В Японии за год 250 учеников начальных, неполных и полных средних школ покончили жизнь самоубийством.
250 учеников школ в Японии покончили жизнь самоубийством
250 учеников школ в Японии покончили жизнь самоубийством
pixabay.com

В Японии число детских самоубийств достигло рекордно высоких показателей за последние 30 лет. Об этом со ссылкой на данные Минобразования страны сообщает в понедельник, 5 ноября, NHK.

В частности, опрос, проведенный министерством, показал, что, по данным за один год до марта 2018 года, 250 учеников начальных, неполных и полных средних школ в Японии покончили жизнь самоубийством. Это - на пять человек больше, чем в предыдущем году.

"Шесть из них были учениками начальных школ, 84 - неполных средних и 160 - полных средних школ", - говорится в сообщении.

В школах констатируют, что причины 140 самоубийств неизвестны. Они указывают на проблемы, вызванные неуверенностью после окончания школы в 33 случаях, разногласиями в семье в 31 случае и издевательствами в десяти случаях.

Ранее в Киеве в Оболонском районе девушка-подросток умерла после падения с пожарной вышки. Правоохранители рассматривают инцидент как самоубийство.

Также сообщалось, что в Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 16-летней девушки, которую нашли повешенной.

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Теги: дети, Япония, смерть, самоубийство, ребенок, школьники, самоубийца, ученик, школьник, ученики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Deeffuzon    05.11.2018, 11:08
Оценка:  0
Deeffuzon
В Японии есть официальные данные. В РФ их нет, есть только ложь, но если вы посмотрите там вымирают вообще целыми селами, Япония просто отдыхает. К тому же в Японии нет массовых убийств на почве суицида
Peyot    05.11.2018, 10:20
Оценка:  0
Peyot
япония яркий пример того что если человек стремится только работать - то жить ему незачем... самые ттрудоголики планеты и лидеры планеты по самоубийствам!
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