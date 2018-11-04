Индию впервые за десять лет засыпает снегом

Из-за снегопадов несколько городов остались без света и связи, ограничено движение транспорта.

Кашмирскую долину в индийских Гималаях второй день засыпает снегом. Снег выпал впервые за 10 лет, сообщает телеканал NDTV.

Ветви деревьев оборвали линии электропередач, в результате несколько городов остались без света и связи.

Ограничено движение по трассе, которая соединяет этот регион со всей страной и несколькими магистральными дорогами.

По данным полиции, 3 ноября более 300 пассажиров, включая десятки сотрудников службы безопасности, спасли вблизи туннеля Джавахар на национальной автомагистрали Джамму-Сринагар.

Some pics of what we are dealing with... pic.twitter.com/pDkMJ4UUXo — Syed Abid Rasheed Shah (@SyedAbidShah) November 4, 2018

Massive damage to apple trees. This will further cripple an economy that is already distressed. I request @jandkgovernor to instruct the administration to assess the damage & ensure adequate compensation to the horticulturalists who have been affected. pic.twitter.com/GXfVp0CneV — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) November 4, 2018

Отметим, на прошлой неделе мощный снегопад накрыл Францию. Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet