Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Индию впервые за десять лет засыпает снегом

Комментариев: 0
Из-за снегопадов несколько городов остались без света и связи, ограничено движение транспорта.
Кашмирскую долину засыпает снегом
Кашмирскую долину засыпает снегом
NDTV

Кашмирскую долину в индийских Гималаях второй день засыпает снегом. Снег выпал впервые за 10 лет, сообщает телеканал NDTV.

Ветви деревьев оборвали линии электропередач, в результате несколько городов остались без света и связи.

Ограничено движение по трассе, которая соединяет этот регион со всей страной и несколькими магистральными дорогами.

 

По данным полиции, 3 ноября более 300 пассажиров, включая десятки сотрудников службы безопасности, спасли вблизи туннеля Джавахар на национальной автомагистрали Джамму-Сринагар.

Отметим, на прошлой неделе мощный снегопад накрыл Францию. Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: погода, снегопады, Индия, фото, снег, непогода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь