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В Иране официально заявили о намерении нарушать санкции США

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Президент страны заявил, что Иран будет продавать нефть, чтобы нарушать американские санкции.
Хасан Рухани сделал заявление относительно санкций США
Хасан Рухани сделал заявление относительно санкций США

Иран не намерен придерживаться санкций США. Об этом официально заявил президент страны Хасан Рухани, сообщает в понедельник, 5 ноября, Reuters.

Такое заявление Рухани сделал во время встречи с экономистами, которую транслировало центральное телевидение.

"Америка хотела снизить до нуля иранские нефтяные продажи... но мы будем продавать нашу нефть ... чтобы нарушать санкции", - рассказал Рухани.

Напомним, 5 ноября вступают силу новые санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.

Вместе с тем, США вывели из-под "нефтяных" санкций восемь стран, которым разрешили покупать иранскую нефть.

Накануне в Иране прошли массовые антиамериканские демонстрации. Демонстранты жгли флаги США и несли плакаты, высмеивающие Трампа.

 

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Теги: нефть, США, Иран, санкции
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Источник: korrespondent.net

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