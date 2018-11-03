В США грузовик въехал в группу детей, есть жертвы

Грузовик врезался в скаутов, убирающих мусор вдоль дороге. После этого он скрылся, но потом вернулся на место аварии.

В Висконсине грузовик въехал в группу скаутов CNN

В американском Висконсине грузовик насмерть сбил троих девочек-скаутов и женщину, которые добровольно собирали мусор вдоль дороги. Как сообщает CNN. еще одна девочка в критическом состоянии с серьезными травмами.

Водитель скрылся, но потом сам вернулся на место происшествия.

Движение скаутов США выразило свои соболезнования, а в департаменте полиции отметили, что инцидент стал шоком для всей местной общины.

Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

Ранее в Китае внедорожник въехал в толпу людей на городской площади Хэнъяна – погибли три человека, еще 43 получили ранения.

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