В Беларуси задержали украинца за поставки яблок и помидоров в РФ

Мужчину считают организатором незаконной предпринимательской деятельности и подозревают в поставках санкционной продукции.

Оперативники изъяли более 40 тонн яблок и томатов Getty Images

В Беларуси по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности задержали и взяли под стражу гражданина Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

“В начале ноября текущего года оперативники финансовой милиции задержали две фуры с яблоками и томатами (изъято свыше 40 тонн). Эта поставка санкционной продукции оказалась последней для группы российских и украинских коммерсантов. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса (“Незаконная предпринимательская деятельность“). Руководил нелегальным бизнесом 32-летний гражданин Украины, он задержан и заключен под стражу“, - говорится в сообщении.

Сейчас расследование относительно группы коммерсантов продолжается.

“В ходе обысков изъяты первичные учетные документы, печати и штампы, а также носители информации, свидетельствующие об осуществлении незаконной деятельности“, - уточнили в ведомстве.

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По данным следствия, группа украинцев и россиян на протяжении двух лет, в 2017-2018 годах, закупала в Польше и Украине плодоовощную продукцию, ввозила ее на территорию Беларуси для последующей реализации в России.

“Чтобы придать видимость легальности своей деятельности, они использовали бухгалтерские документы четырех подконтрольных лжепредпринимательских структур и нескольких индивидуальных предпринимателей“, - уторчняет белорусская сторона.

По оценкам экспертов, незаконный доход от такой деятельности составил 300 тыс. рублей, или 128,7 тысяч гривен.

Как сообщалось 13 февраля, Россия запретила ввоз фруктов из Беларуси и Сербии.