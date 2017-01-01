В эфире CNN дважды грубо оскорбили Трампа

Один из политических обозревателей телеканала дважды за несколько минут назвала Трампа "расистской свиньей".

Политический обозреватель американского телеканала CNN Ана Наварро в прямом эфире дважды обозвала президента США Дональда Трампа "расистской свиньей".

В круглом столе телеканала принимали участие телеведущий Крис Куомо и политические обозреватели – Стив Кортес и Ана Наварро, которая известна как жесткий критик действующего президента, несмотря на принадлежность к Республиканской партии.

В ходе дискуссии Наварро обвинила президента в расизме, а Кортес - свою оппонентку в уходе от обсуждения политической логики действий Трампа. В ответ обозреватель высказала грубые слова в адрес Трампа.

"Запишите меня в категорию тех людей, кто считает Трампа расистом. По его мнению, мексиканцы - преступники и насильники, а Сальвадор и Гаити - ср... дыры. Он расистская свинья", - попыталась она перебить оппонента.

Когда ведущий дал ей слово, Наварро слово в слово повторила сказанное.

Ранее Трамп заявил о намерении отменить автоматическое гражданство для рожденных в США детей.

На этой неделе президент США подпишет распоряжение, ограничивающее возможность получить убежище в стране.

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