В Малайзии украинку приговорили к пожизненному заключению

Суд признал девушку виновной в попытке ввоза наркотиков. По законам страны это обвинение предусматривает смертную казнь.

Украинку Клавдию Лопаткину в Малайзии приговорили к пожизненному заключению за попытку ввоза в страну полтора килограмма кокаина три года назад. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает газета New Straits Times.

Отмечается, что девушка, которой сейчас 24 года, была задержана в аэропорту Пинанга 31 декабря 2015 года, по подозрению в транспортировке 1,5 килограмма кокаина. На момент задержания девушка была беременна и в тюрьме родила дочь. Позже Клавдия была оправдана и выпущена из-под стражи, но сторона обвинения подала апелляцию, и суд вызвал Лопаткину на новое слушание.

По данным издания, судья Абдул Вахаб отметил, что у подсудимой было достаточно времени, чтобы проверить содержимое сумок, которые она везла из Дубая в Куала-Лумпур и затем в Пинанг.

"Она не воспользовалась шансом посмотреть внутрь сумок, в которых, по ее заявлению, были шоколадные конфеты", - заявил он.

По законам Малайзии, предъявленное украинке обвинение предусматривает смертный приговор. В качестве способа приведения смертного приговора в исполнение в Малайзии используют повешение. Ранее в октябре New Straits Times со ссылкой на администрацию премьер-министра страны сообщила, что власти страны планируют отменить смертную казнь в ближайшее время.

Ранее в Швеции Миграционная служба приняла рещение выдворить украинку, потерявшую ногу во время теракта.

Перед этим в Греции двух украинцев приговорили к 180 годам тюрьмы. Мужчин обвинили в нарушении сразу нескольких статей

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