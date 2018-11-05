Белорус отрезал себе палец из-за отказа в рассрочке

Мужчина отрезал себе мизинец и бросил его в лицо консультанту салона связи, не ставшему оформлять ему телефон в рассрочку.

Житель Минска отрезал себе мизинец и бросил его в лицо консультанту салона связи из-за отказа продать телефон. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщается на сайте минского ГУВД.

Как выяснилось, сотрудница салона, к которой обратился 40-летний мужчина, сказала ему о необходимости погасить долги за услуги сотового оператора. Он согласился и тут же перевел необходимые средства. Однако служба безопасности компании все равно не позволила заключить с ним договор.

Выйдя из салона связи, мужчина направился в торговый зал продуктового магазина. В одном из отделов он отыскал кухонный нож и распаковал его, положил левую руку на пол и нанес удар ножом по мизинцу. После этого белорус взял отрезанную фалангу пальца и вернулся в салон связи, где бросил ее в лицо консультанту, которая не оформила ему телефон в кредит.

Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи было установлено, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Его немедленно госпитализировали.

По данным ГУВД, мужчина летом освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Кроме этого, он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

По факту произошедшего проводится проверка.

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