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Белорус отрезал себе палец из-за отказа в рассрочке

Комментариев: 1
Мужчина отрезал себе мизинец и бросил его в лицо консультанту салона связи, не ставшему оформлять ему телефон в рассрочку.

Житель Минска отрезал себе мизинец и бросил его в лицо консультанту салона связи из-за отказа продать телефон. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщается на сайте минского ГУВД.

Как выяснилось, сотрудница салона, к которой обратился 40-летний мужчина, сказала ему о необходимости погасить долги за услуги сотового оператора. Он согласился и тут же перевел необходимые средства. Однако служба безопасности компании все равно не позволила заключить с ним договор.

Выйдя из салона связи, мужчина направился в торговый зал продуктового магазина. В одном из отделов он отыскал кухонный нож и распаковал его, положил левую руку на пол и нанес удар ножом по мизинцу. После этого белорус взял отрезанную фалангу пальца и вернулся в салон связи, где бросил ее в лицо консультанту, которая не оформила ему телефон в кредит.

Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи было установлено, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Его немедленно госпитализировали.

По данным ГУВД, мужчина летом освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Кроме этого, он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее жительница Вьетнама отрезала себе стопу и часть руки ради страховки.

Также сообщалось, что в Китае 11-летний мальчик отрезал себе палец во время спора с отцом.

 

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Теги: наркотики, Беларусь, телефон, мобильный телефон, нож, Минск, торговый центр, продажа, рассрочка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Slevin47    05.11.2018, 14:31
Оценка:  0
Slevin47
Якудза
Зорян_и_Шкиряк    05.11.2018, 14:20
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Обидно конечно! Погасил долги, потратился, а на выходе всё равно хрен, а не мобила!
А вот томящийся ныне во французском застенке художник Павленский, наверняка бы прибил гвоздём свои яйца к витрине этого салона связи. Эх, такого человека закрыли, такую глыбу!..
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