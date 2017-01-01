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Россия отправила в Средиземное море фрегат с ракетами

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Фегат Черноморского флота Адмирал Макаров вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы.
Rорабль вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы
Rорабль вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы
wikipedia.org

Россия отправила фрегат Адмирал Макаров с крылатыми ракетами Калибр-НК в Средиземное море.

Об этом 5 ноября сообщает российское издание ТАСС.

“В соответствии с планом боевой подготовки фрегат Черноморского флота Адмирал Макаров вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы. В соответствии с поставленной задачей экипаж корабля будет действовать в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море“, - говорится в сообщении.

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Адмирал Макаров вооружен крылатыми ракетами Калибр-НК, ракетным комплексом самообороны Штиль-1, артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

В оккупированный Россией Севастополь, он прибыл в октябре 2018 года.

Корабли такой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. 

Напомним, Украинскую яхту с десятками мигрантов задержали в Средиземном море.

Ранее, авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем Гарри Трумэн начала операции в Средиземном море.

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Теги: Фрегат, адмирал, ракеты, Средиземное море
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