В Афганистане при атаке талибов на КПП погибли 13 человек

В результате нападения талибов на КПП в восточной провинции Газни погибли по меньшей мере 13 солдат и полицейских.

В результате атаки террористической группировки Талибан на пункт пропуска в восточной афганской провинции Газни погибли по меньшей мере 13 военных и полицейских. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает AP со ссылкой на представителя губернатора провинции Арифа Нури.

По его словам, в результате нападения были убиты семеро военных и шестеро полицейских. Еще четверо получили ранения в результате атаки на КПП в другом районе афганской провинции - Хогияни.

Он также добавил, что в ответ были убиты шестеро боевиков. Также по меньшей мере 10 террористов получили ранения в течение перестрелки.

Ранее, в ночь на 4 ноября, талибы захватили правительственную военную базу в городе Таринкот.

Также сообщалось, что в Афганистане в госучреждении произошла стрельба, были ранены два американца.

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