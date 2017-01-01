Минск продает самолет Лукашенко

Начальная цена белорусского борта номер один составляет чуть более двух миллионов долларов.

Авиакомпания Белавиа выставила на продажу самолет Ту-154M, который ранее использовался президентом Беларуси Александром Лукашенко в качестве борта номер один.

Торги запланированы на 5 декабря, стартовая цена составляет 4 млн 292,9 тысяч белорусских рублей (чуть более двух миллионов долларов).

Самолет Ту-154M 1995 года выпуска, использовался ранее президентом Белоруссии, затем премьер-министром страны и членами правительства.

Вместо традиционной голубой раскраски самолеты президента окрашены в красные и зеленые тона национального флага страны. На борту у двери нанесена надпись "Беларусь" на кириллице и латинице. На хвосте изображен государственный герб республики.

Ранее в Черногории выставили на продажу 34-метровую яхту Ядранка, которая принадлежала маршалу Иосипу Брозу Тито.

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