Экс-глава Нацбанка переехала в Лондон

Гонтарева стала сотрудницей Института международных отношений, который входит в состав Лондонской школы экономики.

Гонтарева переехала в Лондон и будет "спасать" Тунис AP

Бывшая председатель Национального банка Валерия Гонтарева с 1 октября переехала жить в Лондон. Об этом она рассказала в интервью журналу Новое время.

"Я только-только переехала в Лондон, 1 октября... Одно дело, когда вы приезжаете туда в командировку или с семьей погулять, и совсем другое – когда приезжаете работать", – сообщила она.

По словам Гонтаревой, в британской столице "колоссальная бюрократия". "Например, процесс снятия квартиры вроде бы автоматизирован. Брокера ты видишь вживую, но документы преимущественно подписываешь в интернете. Однако количество документов, проверок и прочего – это больше, чем вы себе можете представить", – пояснила она.

Экс-глава Нацбанка сообщила, что снимает "маленькую двухкомнатную квартиру" вместе с сыном.

Ранее стало известно, что Гонтарева с 1 октября стала сотрудницей Института международных отношений, который входит в состав Лондонской школы экономики. Ее первый проект – Тунис.

Гонтарева возглавляла НБУ с июня 2014 года. 15 марта 2018-го Верховная Рада уволила ее с должности главы Нацбанка, но до сентября того же года она оставалась главой центробанка, но была в неоплачеваемом отпуске. После Гонтаревой НБУ возглавил ее заместитель Яков Смолий.

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