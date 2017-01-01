Борьба продолжается. Обама снимет фильм о Трампе

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель купили права на экранизацию книги о первых месяцах президентства Дональда Трампа.

В США завтра состоятся выборы Конгресса. Американцы изберут 435 членов Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.

Победу пророчат демократам, борьба ведется ожесточенная. Даже Барак Обама и Дональд Трамп снова колесят по стране с предвыборными митингами.

Также Обама решил экранизировать очередную книгу о Трампе. На этот раз в ней рассказывается о полной некомпетентности команды действующего президента Штатов.

Что за книга?

Журналист Майкл Льюис - автор нескольких бестселлеров, в том числе книги “Большая игра на понижение” о причинах ипотечного кризиса в США в 2007 году и “Moneyball” о том, как использование продвинутой статистики изменило бейсбол.

В книге “Пятый риск” речь идет о том, как американская бюрократия пережила первые месяцы после прихода к власти Дональда Трампа — переходный период, когда старое руководство должно передавать дела новой команде.

О самом Трампе, как и об Обаме, в книге почти не говорится, основное внимание уделено тем, кто пришел во власть вместе с новым президентом. Описывается ситуация в министерствах сельского хозяйства, энергетики и торговли. Книга составлена из очерков, написанных на основе бесед с их сотрудниками, в основном уже уволенными.

Коррупция и некомпетентность

Например, Министерство энергетики отвечает, в частности, за поддержание в надлежащем состоянии американского ядерного арсенала и защиту окружающей среды от вредных выбросов. В ноябре 2016 года его сотрудники подготовили множество отчетов для команды нового президента. За восемь лет до этого, в первый день после своего избрания, Обама прислал туда 30 или 40 человек, говорится в книге. Но от Дональда Трампа не пришел никто.

Министром в итоге был назначен Рик Перри, бывший техасский губернатор, который ранее выступал за ликвидацию министерства. Впрочем, по утверждению собеседников Льюиса, и он был лишь декоративной фигурой, а реальную власть в итоге получили молодые лоббисты нефтяной и угольной промышленности, работа которых свелась к чистке ведомства от экспертов, изучавших климатические изменения.

Основная сфера деятельности Министерства торговли - сбор информации в самых разных областях, будь то сама торговля, прогнозы погоды или медицинская статистика. Вилбур Росс, назначенный Трампом на пост министра, просто не знал об этом. Когда ему сообщили, чем предстоит заниматься, он был шокирован. По утверждению Льюиса, нечто подобное происходило и со многими другими назначенцами нового президента.

Главой Национальной администрации океанических и атмосферных исследований, входящей в министерство торговли и занимающейся сбором сведений о погодных явлениях, стал Барри Майерс, много лет возглавлявший AccuWeather — частный сервис прогнозов погоды. В этом Льюис видит конфликт интересов и потенциальную угрозу — по его мнению, не исключено, что важная информация о погоде, находящаяся сейчас в открытом доступе, вскоре окажется платной.

Почти сразу после начала работы новой администрации сотрудники министерства торговли стали обнаруживать, что из доступа пропадает значительная часть информации, особенно чувствительной для Трампа — о тех же изменениях климата, об уровне бедности, о состоянии здоровья американцев после реформ нового президента.

Как Обама связан с кино?

Супруги Обама основали продюсерскую компанию Higher Ground Productions. Компания подписала со стриминговым сервисом Netflix контракт на производство фильмов и сериалов.

Согласно договору компания Обамы должна производить для сервиса как художественный, так и документальный контент.

Netflix не сообщает, на какой срок подписан контракт, но называет его долговременным. Какое вознаграждение по нему получат Барак и Мишель Обама, неизвестно. Когда начнут выходить спродюсированные ими шоу, также не сообщалось.

“Барак и я всегда верили в силу историй, которые могут вдохновить нас, заставить нас думать об окружающем мире по-другому, помочь открыть наши сердца и разум для других. Netflix — самый подходящий сервис для историй, которыми мы хотим делиться”, — заявила Мишель Обама.

Супруги приобрели права на экранизацию книги писателя Майкла Льюиса “Пятый риск”. По трем книгам Льюиса уже были сняты фильмы. Все они оказались успешными: спортивная драма Невидимая сторона принесла «Оскар» Сандре Буллок за лучшую женскую роль, Игра на понижение получила награду Американской киноакадемии за лучший адаптированный сценарий, а Moneyball (в украинском прокате — Человек, который изменил все) был номинирован в шести категориях, включая лучший фильм года.

Политические распри

Обама и Трамп продолжают критиковать друг друга, хотя первый отошел от политики, а второй – действующий президент. Трамп говорит, что Обама отдал Крым России, критикует его экономическую и социальную политику. Обама высмеивает иммигрантскую политику Трампа.

Накануне Трамп и Обама выступили на предвыборных мероприятиях соответственно республиканцев и демократов. Агентство Reuters называет эти выступления, которые состоялись почти одновременно, "политической дуэлью" в предверии промежуточных выборов 6 ноября, которые определят, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом.

Во время выступлений в штатах Джорджия и Теннесси Трамп назвал демократов "бандитской шайкой" и обвинил их в попытке разрушить американскую экономику, в то время как республиканцы, по его мнению, создают рабочие места.

В свою очередь на митинге в штате Индиана Обама заявил, что его демократическая администрация сумела создать больше рабочих мест за ее последний 21 месяц у власти, чем Трамп за свой первый 21 месяц в Белом доме.

Он раскритиковал контролируемый республиканцами Конгресс и Трампа за попытки отменить достижения прошлой администрации, а также за снижение налогов для состоятельных граждан.

Предстоящее голосование крайне важно, поскольку станет своеобразным "референдумом" об отношении населения к результатам первых двух лет президентства Трампа.

Согласно опросам, у демократов есть высокие шансы установить контроль над нижней палатой Конгресса. Это означало бы существенное ограничение законодательных инициатив Трампа. Что может иметь гораздо более серьезные последствия, чем очередной фильм или книга о нем.