США назвали страны, выведенные из-под иранских санкций

Восемь стран больше всего зависят от импорта нефти из Ирана и им "нужно немного больше времени", отметил Майк Помпео.

Майк Помпео назвал восемь стран, которые пока могут покупать нефть у Ирана

Вашингтон временно выводит восемь стран из-под антииранских санкций. Об этом сказал государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает АР в понедельник, 5 ноября.

В частности, Китай, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция, Индия и Южная Корея еще какое-то время смогут покупать иранскую нефть.

Помпео не уточнил, как долго продлится такой режим. По его словам, эти восемь стран больше всего зависят от импорта нефти из Ирана и им "нужно немного больше времени, чтобы достичь нуля". Он не исключил, что период продлится шесть месяцев.

Напомним, 5 ноября вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.

В свою очередь Иран официально заявил о намерении нарушать санкции США и продавать нефть.

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