Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Тбилиси произошло второе за неделю землетрясение

Комментариев: 0
Подземные толчки были зафиксированы в Глдани-Надзаладевском районе грузинской столицы. О пострадавших не сообщается.
В Грузии произошло новое землетрясение
В Грузии произошло новое землетрясение
Flickr/ Matt Katzenberger

В Тбилиси в понедельник, 5 ноября, произошло землетрясение магнитудой 2,9. Об этом сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 17:36 в Глдани-Надзаладевском районе грузинской столицы.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Тбилиси 29 октября.

Также сообщалось о землетрясении магнитудой 5,9 в Японии.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, Землетрясения, Тбилиси, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь