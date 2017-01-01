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У Трампа обещают Ирану еще больше санкций

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Целью санкций США против Ирана является изменение курса Тегерана, заявил Помпео. Вашингтон намерен усиливать санкции.
США будут усиливать давление на Тегеран
США будут усиливать давление на Тегеран

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Fox Business заявил, что США намерены еще больше усилить давление на Иран и расширить санкции, сообщает Reuters.

"У нас будут еще санкции, помимо этих. Мы не будем просто довольствоваться тем уровнем санкций, который существовал в прошлом при Обаме в 2015 году", - заявил Болтон.

Советник Дональда Трампа подчеркнул, что санкций "будет еще больше".

В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео заявил, что целью санкций США против Ирана является изменение курса Тегерана.

Он также отметил, что Вашингтон не теряет надежду на новую ядерную сделку с Ираном. Однако, пока Иран не выполнит все 12 условий, изложенных в мае, США продолжат оказывать давление на Тегеран, добавил госсекретарь.

"Наша конечная цель - убедить режим отказаться от их нынешнего революционного курса. У иранского режима есть выбор - либо развернуть на 180 градусов свой курс и действовать как нормальная страна, либо увидеть развал экономики", - заявил Помпео.

Он снова подчеркнул, что США стремятся лишить доходов иранский режим, которые страна якобы использует «для спонсирования дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке и по всему миру".

В то же время, высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран "не обеспокоен" американскими санкциями.

Чиновник подчеркнул, что санкции США в отношении Ирана "не являются новыми" и отметил, что иранская сторона "знакома" с ними. "Мы не обеспокоены этими санкциями и не поддадимся давлению", - заключил он.

Как известно, 5 ноября вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.

В свою очередь Иран официально заявил о намерении нарушать санкции США и продавать нефть.

 

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Теги: США, Иран, санкции, Болтон, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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