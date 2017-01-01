У Трампа обещают Ирану еще больше санкций

Целью санкций США против Ирана является изменение курса Тегерана, заявил Помпео. Вашингтон намерен усиливать санкции.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Fox Business заявил, что США намерены еще больше усилить давление на Иран и расширить санкции, сообщает Reuters.

"У нас будут еще санкции, помимо этих. Мы не будем просто довольствоваться тем уровнем санкций, который существовал в прошлом при Обаме в 2015 году", - заявил Болтон.

Советник Дональда Трампа подчеркнул, что санкций "будет еще больше".

В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео заявил, что целью санкций США против Ирана является изменение курса Тегерана.

Он также отметил, что Вашингтон не теряет надежду на новую ядерную сделку с Ираном. Однако, пока Иран не выполнит все 12 условий, изложенных в мае, США продолжат оказывать давление на Тегеран, добавил госсекретарь.

"Наша конечная цель - убедить режим отказаться от их нынешнего революционного курса. У иранского режима есть выбор - либо развернуть на 180 градусов свой курс и действовать как нормальная страна, либо увидеть развал экономики", - заявил Помпео.

Он снова подчеркнул, что США стремятся лишить доходов иранский режим, которые страна якобы использует «для спонсирования дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке и по всему миру".

В то же время, высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран "не обеспокоен" американскими санкциями.

Чиновник подчеркнул, что санкции США в отношении Ирана "не являются новыми" и отметил, что иранская сторона "знакома" с ними. "Мы не обеспокоены этими санкциями и не поддадимся давлению", - заключил он.

Как известно, 5 ноября вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.

В свою очередь Иран официально заявил о намерении нарушать санкции США и продавать нефть.

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