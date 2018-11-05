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Определен самый грязный город Европы

Комментариев: 2
Киев попал в первую десятку грязных европейских городов. Также там находятся украинские Львов и Харьков.
Тетово в Македонии назвали самым загрязненным европейским городом
Тетово в Македонии назвали самым загрязненным европейским городом
slobodnaevropa.mk

Составители рейтинга Pollution Index 2018 Mid-Year на сайте numbeo.com назвали самые грязные города в Европе. На первом месте оказался город Тетово в Македонии.

Также в первую тройку вошли Неаполь (Италия) и Скопье (Македония). Всего в рейтинге фигурируют 76 крупных городов.

Киев оказался на десятом месте по загрязнению. Также в рейтинг попал Львов – (32 место), и Харьков (33 место).

Самыми чистыми из крупных европейских городов назвали Хельсинки (Финляндия), Рейкьявик (Исландия), Цюрих (Швейцария) и Стокгольм (Швеция).

Рейтинг составлен на основе опроса пользователей сайта и представляет собой оценку общего загрязнения в городе.

Независимый сайт numbeo.com, публикующий статистические данные, главным образом, о стоимости жизни и потребительских ценах в различных странах, зарегистрирован в Сербии.

Ранее эксперты назвали самый опасный в мире город. В нем на 100 тысяч жителей приходится до 365 убийств.

А в Нацполиции в конце октября назвали самый криминальный город Украины.

 

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Теги: рейтинг, Европа, экология, город, загрязнения окружающей среды
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nurmagomed    05.11.2018, 19:49
Оценка:  0
nurmagomed
а львив там помойка везде
Лаптев    05.11.2018, 19:38
Оценка:  +1
Лаптев
Еще один бредовый рейтинг. 18 место заняла москва. Столица мордора чрезвычайно сильно загрязнена не только выхлопными газами, но и неочищенными стоками в реки и сероводородом от неудачнго расположенных свалок и полигонов. Краков в миллион раз чище, а он на восьмом по загрязнению.
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