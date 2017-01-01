Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Командование Военно-морских сил США сообщило что в понедельник, 5 ноября, российский истребитель Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика EP-3 Aries II над Черным морем.
После этого, по данным американской стороны, Су-27 еще раз пролетел вблизи EP-3 с применением форсажа.
"Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и колебаниях от второго. Продолжительность перехвата составила около 25 минут", - отметили военные США.
В Минобороны РФ заявили, что перехват был безопасным.
В ведомстве уточнили, что Су-27 приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопроводил, не допуская нарушения границы воздушного пространства.
Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря произошло опасное сближение российского Су-27 с военно-транспортным самолетом Ан-26.
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