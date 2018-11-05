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Глава МВФ: Ситуация в мире напоминает события перед Первой мировой войной

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Кристин Лагард призвала активизировать сотрудничество между странами для решения широкого круга проблем.
Глава МВФ Кристин Лагард
Глава МВФ Кристин Лагард

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард полагает, что у современности много общего с периодом перед Первой мировой войной. Такое мнение она высказала в статье, опубликованной на сайте МВФ.

"Мы можем увидеть поразительное сходство с периодом до "Великой войны" - головокружительные технологические достижения, углубление глобальной интеграции и растущее благосостояние, которое избавило огромное количество людей от нищеты, но, к сожалению, также оставило многих позади", - отмечает Лагард.

По ее словам, обе эпохи роднит рост неравенства и неравномерное распределение выгоды от технологического прогресса и глобализации. Из-за этого перед Первой мировой войной страны стали отказываться от сотрудничества на международной арене и продвигать свои отдельные интересы.

"Результатом стала катастрофа – абсолютное доминирование современных технологий, готовых к кровопролитиям и разрушениям", - подчеркнула глава МВФ.

По мнению Лагард, международному сообществу необходимо научиться адаптироваться к подобным чертам исторической действительности.

Для этого важно укрепить сотрудничество между государствами в различных сферах взаимодействия – "от финансовой интеграции и финансово-технологического сектора до издержек коррупции и изменения климата".

Напомним, ранее Лагард заявила, что угроза торговой войны между развитыми странами увеличивает риски для мировой экономики

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Теги: МВФ, глобализация, Лагард, Первая мировая война, економика
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Источник: korrespondent.net

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