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В США начался суд над мексиканским наркобароном Коротышкой

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Хоакин Гусман последние два года провел в американской тюрьме. Ему грозит пожизненное заключение за торговлю наркотиками, похищения и убийства.
Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (архивное фото)
Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (архивное фото)

В Нью-Йорке в понедельник, 5 ноября, начался судебный процесс в отношении наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как Коротышка. Его экстрадировали из Мексики в США около двух лет назад.

Суд начал поиски двенадцати присяжных, которым предстоит решить судьбу Коротышки.

В их отношении усилены меры безопасности, в частности, имена членов коллегии присяжных останутся в тайне.

Непосредственно начало судебного процесса запланировано на 13 ноября: в этот день прокурор зачитает вступительную речь.

По оценкам судьи Брайана Когана, процесс над Гусманом, обвиняемом в торговле наркотиками, отмывании денег, похищениях и убийствах, может затянуться на месяцы.

Последние два года Коротышка содержался в одиночной камере в федеральной тюрьме Нью-Йорка.

Если суд признает мексиканского наркобарона виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение. Сам Гусман отрицает свою вину.

В Мексике ему дважды удалось сбежать из тюрьмы максимально строгого режима.

Напомним, Коротышка получил широкую известность после побега из мексиканской тюрьмы Альтиплано в июле 2015 года. Для его освобождения был прорыт тоннель длиной 1,5 километра на десятиметровой глубине. 

Позже его снова задержали и вернули в Альтиплано, а затем перевели в тюрьму на границу с США. В январе 2017 года Гусмана передали американским властям.

Источник: Русская служба DW

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Теги: США, суд, Мексика, наркобарон
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Источник: korrespondent.net

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