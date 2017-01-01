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Госдеп призвал наказать виновных в смерти Гандзюк

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В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нападения на украинских активистов должны прекратиться.
Госдеп призвал наказать виновных в смерти Гандзюк

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт выразила соболезнования родным и близким чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк, которая скончалась в больнице. Об этом она написала в Twitter.

"Нападения на украинское гражданское общество должны прекратиться. Ответственные за организацию и осуществление этой ужасной атаки должны быть преданы суду", - подчеркнула Науэрт, добавив к своей записи хэштеги #мовчання_вбиває и #хтозамовив.

Напомним, 31 июля неизвестный в Херсоне облил Гандзюк концентрированной серной кислотой, в результате чего она получила обширные ожоги

После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.

Причиной ее смерти назвали полиорганную недостаточность и химические ожоги в результате нападения с применением кислоты.

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Теги: смерть, убийство, активисты, госдепартамент США, Госдеп, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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