Пентагон: Главной угрозой для США является Китай

На ближайшие десятилетия военный потенциал Пекина, а не Москвы представляет ключевую опасность для Штатов.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд уверен, что в 2025-2035 годах Россия вряд ли будет представлять такую же угрозу для Штатов, как Китай, поскольку не сможет поддерживать на текущем уровне свой потенциал. Об этом он заявил в понедельник, 5 ноября, в ходе выступления в университете Дьюка.

"Когда мы говорим о горизонте 2025-2035 годов – ориентир, по которому мы оцениваем свою способность выполнять свои функции на тот момент, – то мы способны будем добиться больших возможностей, чем Китай, и, возможно, Россия, которая вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас", – указал Данфорд.

Он подчеркнул, что в РФ снижаются демографические и экономические показатели.

"Я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025-2035 годах, как Китай", – отметил генерал.

По его мнению, у Китая больше возможностей для наращивания своего потенциала.

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