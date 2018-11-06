Минобороны РФ назвало рекордное число своих крылатых ракет

В российском оборонном ведомстве отметили, что количество ракет в 30 раз больше, чем шесть лет назад.

Носителей ракет также увеличилось более чем в 12 раз militaryrussia.ru

В Минобороны РФ сообщили, что за последние шесть лет количество крылатых ракет на вооружении российской армии увеличилось в 30 раз.

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Об этом говорится в статье посвященной годовщине пребывания на посту министра Сергея Шойгу, которая была напечатана в официальной газете оборонного ведомства Красная звезда.

Утверждается, что вместе с количеством ракет увеличилось и количество носителей наземного, морского и воздушного базирования (более чем в 12 раз).

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Также отмечается, что в стратегических ядерных силах доля современных вооружений и военной техники выросла до 81%, в ВКС - до 73,9%.

Напомним, в сентября Министерство обороны РФ обнародовало видео показательных испытаний, на котором Су-34 осуществляет тестовый запуск противокорабельной ракеты Х-35У.

Ранее, Северный флот России, находящийся в районе архипелага Новосибирских островов, во время учений впервые испытал береговой ракетный комплекс Бастион.