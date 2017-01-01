В Грузии зафиксированы еще два землетрясения

Два новых землетрясения с разницей в три минуты зафиксированы в западной части Грузии утром 6 ноября.

В западной части Грузии утром во вторник, 6 ноября, произошли два землетрясения с разницей в три минуты. Об этом со ссылкой на данные национального центра сейсмического мониторинга сообщает Новости-Грузия.

"В 5:17 по тбилисскому времени первое землетрясение произошло в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети. Подземные толчки силой 5,1 балла в 14 километрах к юго-востоку от города Они", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, землетрясение не привело к разрушениям.

Напомним, 5 ноября в 17:36 по местному времени подземные толчки были зафиксированы в Тбилиси, в районе Глдани-Надзаладеви.

Перед этим землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Тбилиси 29 октября.

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