Лукашенко против военных баз других государств в Беларуси

Александр Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств на территории Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании военных баз других государств на территории Беларуси. Об этом он сказал во вторник, 6 ноября, на встрече с группой американских аналитиков, передает БелТА.

Лукашенко констатировал, что на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств. По его словам, очень часто обсуждается проблема российской базы в Беларуси.

"Надуманная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами, по нашему замыслу, военному оборонительному плану с РФ обеспечим те функции, которые на нас возложены", - подчеркнул президент Беларуси.

Он убежден, что белорусские военные в состоянии самостоятельно эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории страны.

"По своей подготовленности, целеустремленности, по своей эффективности. Я говорю это открыто. Поэтому нам не нужны никакие базы. Если они потребуются, мы об этом скажем честно", - заверил Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ответной реакцией в том случае, если в Польше будет размещена военная база США.

Также сообщалось, что Лукашенко предложил отправлять студентов на военную службу во время каникул - с целью борьбы с уклонистами от армии.

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