В РФ задержали парня, участвовавшего в нападении на "киборга" в Киеве

Задержание произошло в Калининграде.

В российском городе Калининград в воскресенье, 4 ноября, на автобусной остановке правоохранителями был задержан 24-летний анархист Вячеслав Лукичев, который оказался одним из нападавших на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Иващенко (известного под позывным Вербич) 2 мая в Киеве.

Об этом сообщают российские СМИ.

По информации Медиазоны, сотрудники ОМОН задержали Лукичева 4 ноября примерно в 18:00—19:00 на автобусной остановке. Сейчас он находится в ИВС при управлении МВД по Калининградской области.

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Лукичеву вменяют часть 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете), но постановления о возбуждении дела ему пока не вручили.

По мнению анархиста, силовики пытаются связать его с исполнителем теракта в Архангельске, с которым они “вроде бы общались в общем чате“, но точно Лукичев этого не помнит.

Сейчас к задержанному направилась адвокат Мария Бонцлер. По мнению адвоката, на ее подзащитного оказывали давление, “и не только моральное, но он это скрывает“. Лукичев жалуется на головные боли.

Как сообщалось, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича, защищавшего Донецкий аэропорт.

Позже СБУ установила, что организатором нападения на ветерана АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича является гражданин России, он скрывался в Польше.