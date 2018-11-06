Туск заговорил об угрозе выхода Польши из ЕС

Polexit вполне реален, считает глава Евросовета. Лидер правящей партии инициирует процессы, которые могут привести к выходу страны из ЕС, говорит Туск.

Польша может выйти из ЕС из-за споров по судебной реформе, считает Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил о риске выхода Польши из Евросоюза в связи с судебной реформой, сообщает во вторник, 6 ноября, TVN24.

По мнению Туска, вмешательство правящей партии Право и справедливость в деятельность польских судебных органов может вынудить Варшаву выйти из Евросоюза.

"Угроза очень серьезная, смертельно серьезная, Polexit возможен", - отметил он и добавил, что лидер партии Ярослав Качиньский инициирует процессы, которые могут привести к выходу страны из ЕС.

Кроме того, президент Евросовета напомнил об опыте Великобритании.

"У меня есть опыт работы с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Мы ежедневно работали во избежание Brexit. Именно его идеей был референдум, и именно он потом сделал все, чтобы сохранить Великобританию в Евросоюзе. Но именно он вывел ее", – сказал Туск.

Напоследок он выразил надежду, что "Европа окажется умнее, чем нынешние министры PiS".

Ранее Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении страны-члена ЕС за нарушение принципа независимости судебной системы. Варшаве официальное сообщение о начале этого процесса впервые было направлено в июле.

В сентябре ЕК инициировала второй этап процедуры. Польше она тогда дала рекомендации об устранении нарушений. Однако Варшава прислушиваться к заявлениям Еврокомиссии отказалась. Требования ЕК в МИД страны признали необоснованными и заявили, что судебная реформа не ограничивает возможностей независимого состязательного процесса.

24 сентября Еврокомиссия подала на Польшу иск в суд ЕС. Начавшаяся в отношении Польши санкционная процедура ЕК в конечном итоге может привести к временному лишению Варшавы права голоса в Евросоюзе.

19 октября Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить судебную реформу в стране.

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