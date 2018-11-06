В США в честь Трампа и Путина выпустили монету с тремя ошибками
Выпуск монеты был приурочен к историческому саммиту.
На одной стороне выпущенной в США монеты на фоне флагов изображены лидеры двух государств, США и Российской Федерации, на другой — кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым проходили переговоры лидеров летом 2017 года, и надписи на русском языке, в которых допущено три грамматических ошибки.
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Монету предлагают заказать на сайте сувенирной продукции Белого дома.
В русскоязычных фразах присутствуют следующие ошибки:
“ддипломатическая история“,
“новое эра“,
и “Хельпинский саммит“.
Стоит отметить, что стоимость монеты составляет 100 долларов.
Как сообщалось, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября будет краткой.