Выпуск монеты был приурочен к историческому саммиту.

На одной стороне выпущенной в США монеты на фоне флагов изображены лидеры двух государств, США и Российской Федерации, на другой — кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым проходили переговоры лидеров летом 2017 года, и надписи на русском языке, в которых допущено три грамматических ошибки.

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Монету предлагают заказать на сайте сувенирной продукции Белого дома.

В русскоязычных фразах присутствуют следующие ошибки:

“ддипломатическая история“,

“новое эра“,

и “Хельпинский саммит“.

В США отчеканили монету в честь встречи Трампа и Путина с тремя ошибками whitehousegiftshop.com

Стоит отметить, что стоимость монеты составляет 100 долларов.

Как сообщалось, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября будет краткой.