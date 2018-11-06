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В США в честь Трампа и Путина выпустили монету с тремя ошибками

Комментариев: 4
Выпуск монеты был приурочен к историческому саммиту.
Монета выставлена на продажу в интернет-магазине Белого дома
Монета выставлена на продажу в интернет-магазине Белого дома
whitehousegiftshop.com

На одной стороне выпущенной в США монеты на фоне флагов изображены лидеры двух государств, США и Российской Федерации, на другой — кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым проходили переговоры лидеров летом 2017 года, и надписи на русском языке, в которых допущено три грамматических ошибки.

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Монету предлагают заказать на сайте сувенирной продукции Белого дома.

В русскоязычных фразах присутствуют следующие ошибки:

“ддипломатическая история“,

“новое эра“,

и “Хельпинский саммит“.

В США отчеканили монету в честь встречи Трампа и Путина с тремя ошибками
В США отчеканили монету в честь встречи Трампа и Путина с тремя ошибками
whitehousegiftshop.com

Стоит отметить, что стоимость монеты составляет 100 долларов.

Как сообщалось, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября будет краткой. 

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Теги: США, Россия, Трамп, Путин, монета
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Комментариев (5)
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страхшоссе    06.11.2018, 15:18
Оценка:  0
страхшоссе
это всё кокаинум виноват ...
Шкиряк_и_Зорян    06.11.2018, 15:12
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Три ошибки в слове "х...ло"?
Hutinpuy    06.11.2018, 15:11
Оценка:  +1
Hutinpuy
Надеюсь, слово *уйло хоть без ошибок написано?
flacon9havi    06.11.2018, 15:08
Оценка:  +3
flacon9havi
Там ще й четверта помилка, що в очі не сліпить: сам путлер - помилка еволюції.
flacon9havi    06.11.2018, 15:07
Оценка:  +2
flacon9havi
Там ще й четверта помилка, що в очі не сліпить: сам путлер - помилка єволюції.
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