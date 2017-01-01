В Польше мужчина держал украинцев в рабстве

Поляк использовал украинцев для принудительной работы на стройках.

В Польше задержали 42-летнего гражданина страны, использовавшего украинцев для принудительной работы на стройках - отбирал у них документы, почти не платил денег, а тем, кто возмущался, угрожал депортацией.

Об этом сообщает Польское радио.

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Всего от действий польского предпринимателя пострадали 540 человек – как украинцев, так и граждан других стран, в том числе поляков. Этим людям работодатель задолжал более 1 миллиона евро, в среднем получается по 1850 евро на человека.

Подозреваемый нанимал по объявлению для работы на стройках граждан Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии и Польши. Их отправляли трудиться в Польшу и Швецию. С работниками или вообще не заключали никаких договоров о найме, или заставляли их подписывать документы на языке, которого они не понимают.

У заробитчан отбирали паспорта и документы, а зарплату выдавали по копейке или не платили вообще. Стоило им начать возмущаться, как их тут же пугали депортацией или обвиняли в краже и говорили, что подадут заявление в полицию.

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По информации следствия, для того, чтобы скрыть огромные деньги, которые он задолжал работникам, мужчина перебрасывал средства между сотнями банковских счетов.

Поляку предъявлено обвинение в торговле людьми. Теперь ему грозит как минимум 3 года за решеткой.

Как сообщалось в январе, в польском городе Вроцлав 44-летняя полька держала в рабстве украинцев.