В Польше граждан Украны использовали для принудительной работы

Жертвами поляка стали 540 человек, которые не получили по меньшей мере 4,5 млн злотых заработной платы.

В Польше сотрудники Морского отдела Пограничной службы задержали 42-летнего поляка, который использовал своих сограждан и иностранцев, в том числе украинцев, для принудительной работы на стройках. Его жертвами стали 540 человек, которые не получили по меньшей мере 4,5 млн злотых (более 1 млн евро) заработной платы и других выплат.

Об этом сообщает Польское радио во вторник, 6 ноября.

На след преступной деятельности 42-летнего мужчины пограничники вышли год назад, во время проверки фирмы в Вейгеровском уезде Поморского воеводства. Он через объявления находил для работы на стройках поляков, а также граждан Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы.

Сначала эти лица работали в фирме мужчины, где из них выбирали тех, кому больше всего нужна была работа, а также послушных и податливых для влияния и манипуляций. Таких работников фирма отправляла на работу на стройки в Польше и Швеции.

По информации следствия, с работниками не подписывались соглашения или же они составлялись на непонятном для них языке, часто у рабочих отбирали паспорта и другие документы, а зарплату они не получали вообще или небольшую ее часть.

Когда работники напоминали о зарплате, им угрожали депортацией или безосновательно обвиняли в краже, посылая заявления в правоохранительные органы. Также мужчина организовал собрания, во время которых запугивал, унижал и даже бил работников.

С 2016 года и до осени 2018 мужчина использовал для принудительной работы как минимум 540 человек, а невыплаченная зарплата достигла минимум 4,5 млн злотых.

Организатор мошенничества использовал эти средства для развития своей законной хозяйственной деятельности. По данным следствия, ему в этом помогали две женщины, которые осуществляли десятки банковских операций между несколькими сотнями банковских счетов для сокрытия источника происхождения средств.

Поляку предъявлено обвинение в торговле людьми, за что ему грозит минимум три года лишения свободы. Женщин обвинили в отмывании средств. За это предусмотрено наказание до 10 лет заключения.

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года на польский рынок труда будет прибывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.

При этом украинцы зарабатывают в Польше наравне с поляками. Уже есть фирмы, которые иностранцев берут на работу охотнее, чем местных жителей.

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