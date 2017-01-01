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Во Франции планировали покушение на Макрона

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Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции провели операции по задержанию в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель.
Задержана группа людей, планировавших нападение на Макрона
Задержана группа людей, планировавших нападение на Макрона

Во Франции задержали шесть человек, которые планировали нападение на президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщил телеканал BFM-TV во вторник, 6 ноября.

Как отмечает СМИ, сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции провели операции по задержанию в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель.

Силовики предполагают, что задержанные являются сторонниками радикальных взглядов и разработали "насильственный план" действий против президента Макрона.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении задержанных, подозреваемых в создании преступной группировки.

Напомним, недавно Макрон сменил руководителей МВД, министерства сельского хозяйства, министерства культуры и министерства территориального единства.

 

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Теги: Франция, задержание, покушение, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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